В Кемерове установили памятный камень Дмитрию Медведеву

Гранитный камень высотой и шириной по 1,5 установлен возле Знаменского собора, в сквере Героя России подполковника Дмитрия Медведева.

«Сегодня мы вспоминаем нашего земляка, до конца оставшегося верным трудному и опасному пути – обеспечению безопасности нашей родины. Его подвиг – это пример стойкости, мужества, чести, бесстрашия, величайшей силы духа и боевого профессионализма», — сказал на открытии и.о. первого заместителя губернатора Владимир Чернов.

Собравшиеся почтили минутой молчания память кузбассовцев, погибших при исполнении служебного долга.

Напомним, Дмитрий Медведев служил в составе отряда специального назначения ФСБ «Вымпел», боролся с боевиками в Чечне, принимал участие в контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона.

В 2005 году ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Фото: ako.ru