С начала года более 900 кемеровских водителей лишились прав

В отделении пропаганды ГИБДД Кемерова сообщили, что с начала 2018 года более 900 автолюбителей лишили водительских прав.

«Согласно законодательству удостоверение необходимо сдать в течение трёх рабочих дней с момента вступления в силу постановления суда о лишении», — сообщили в ведомстве.

В противном случае срок лишения прерывается и возобновляется только со дня добровольной сдачи прав или с момента их изъятия. В последнем случае предусмотрен штраф в размере 30 тыс. рублей, административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

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