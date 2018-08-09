В Кемеровском районе сегодня чествовали ветеранов угольной отрасли

Михаил Ивановичу — 85. Полжизни он посвятил угольной отрасли. Прошел трудовой путь от горного мастера до директора шахты «Северная» — одной из ведущих тогда в Кузбассе. День шахтёра для него — праздник не просто профессиональный.

Михаил НАЙДОВ

ГЕРОЙ КУЗБАССА

«Когда я еще был мальчишкой, у меня отец работал на шахте, праздновали всегда. Начиная с 48 года. А когда я уже сам стал работать, безусловно, никогда не пропускали этот праздник, собираются друзья, близкие родственники».

За шесть месяцев 2018-го шахты и разрезы выдали на-гора более 120 миллионов тонн угля. Это почти на девять процентов больше, чем в прошлом году. С новым рекордом и предстоящим Днем шахтёра ветеранов угольной отрасли поздравил исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Кемеровской области Владимир Чернов.

Владимир ЧЕРНОВ

И.О. ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА

«Им пришлось пережить взлеты и падения. Но, тем не мене, благодаря их сплоченности, умению, таланту, техническим способностям, сегодня угольная отрасль развивается, стабильно развивается. Пока есть шахтеры, живет Кузбасс, добывается уголь, а уголь- это основа экономики нашего региона».

Кузбасский уголь востребован в России, а также в 60 странах мира. Добывают черное золото 42 шахты и 52 разреза. 54 обогатительные фабрики. Задача на новый год — переработать более 70% добываемого угля.