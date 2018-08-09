12 августа строители отметят свой профессиональный праздник

Черепахи в этом пруду особенно привлекают внимание. Каждое их движение стараются запечатлеть. Но все-таки большинство пришли познакомиться с редкими экзотическими растениями.

Эрика ЗАМЯКИНА

ДИРЕКТОР КЕМЕРОВСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА

«Растения здесь представлены со всего земного шара. Все материки. У нас около тысячи наименований растений. Две оранжереи — тропическая, влажные тропики и субтропическая».

Елена приехала вместе с семьей из Красноярского края погостить у родственников. Заодно решили посетить ботанический сад.

Марина СИМАШКЕВИЧ

«Сад очень понравился. Очень много экзотических растений. Попали в сказку».

Его построили с нуля. Примерно за год. Рядом просторная парковочная зона и удобный въезд. Вскоре здесь появится развлекательный парк. Лесная Поляна известна на всю Россию. На федеральном уровне город-спутник признали лучшим проектом в плане малоэтажной застройки.

Алина СОКОЛОВА

ЖИТЕЛЬНИЦА ЛЕСНОЙ ПОЛЯНЫ

«Здесь всё благоустроено, здесь приятно жить, здесь хорошая инфраструктура для детей. Мне нравится, что здесь детские сады, школа современная, я от нее восторге. У нас здесь недалеко дача в Журавлях. Воздух один».

Первое место на федеральном конкурсе для Лесной Поляны дает возможность стать лучшим городом на мировом уровне. Сейчас компания-застройщик к этому активно готовится. Строят микрорайоны, парк развлечений, чтобы шансов на победы было больше.

Александр САВОСТЬЯНОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ПРОДАЖ «ПРОМСТРОЙ»

«В этом году Лесной Поляне исполняется 10 лет. Мы уже построили около полумиллиона квадратных метров жилья из заявленных миллион двести. Сейчас на территории проживает более 15 тысяч человек, построено большое количество социальных объектов. Создана та, городская современная инфраструктура, та современная городская среда, о которой мы говорили еще 10 лет назад, когда начинали этот проект. Сейчас это уже можно увидеть вживую. На этом развитие Лесной Поляны не останавливается».

С комфортом живут и обладатели ключей от новых квартир в Ленинске-Кузнецком. Это стало возможным благодаря программе по переселению из аварийного жилья. Татьяна — инвалид. В старой квартире было тяжело одной. А тут все удобства рядом.

Татьяна ПАЧЕКИНА

НОВОСЁЛ

«Зашла, с первого взгляда вроде все нравится. То, что 9 этаж? Ничего страшного. Лучше буду ходить. Может быстрее ходить начну».

В тот же день заехали в новые квартиры в Анжеро-Судженске. Всего восемь многоквартирных домов. 1050 квартир. Даже побили рекорд прошлого года. Тогда новые квартиры получили 970 семей.

Владимир ЧЕРНОВ

И.О. ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА

«В 2008 году та задача, которая была поставлена правительством и губернатором, у нас по расселению ветхого и аварийного жилья, мы 1 сентября будем подводить итоги, и мы в полном объеме полностью выполнили обязательства, который регион брал на себя».

Это микрорайон «Северная звезда». В этом году здесь новоселье отпраздновали дети-сироты, ветераны боевых действий. В шаге от дома — детский сад, торговый центр, стадион и почтовое отделение. Дошкольные учреждения также активно строят в кузбасских городах. Это второй корпус детского сада номер 195 в Заводском районе — подарок для к 75-летию Кемеровской области. Есть бассейн, который подходит для детей с ограниченными возможностями здоровья. А здесь строители еще вовсю работают. Завершается внутренняя и фасадная отделка будущей школы номер 31.

Игорь ЛЕЙБ

УПРАВЛЯЮЩИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «РСТ».

«Школа будет вмещать 1050 обучающихся. Этажность переменная — от одного до четырех. Второй корпус содержит два плавательных бассейна и вспомогательные помещения. Основной бассейн, длина которого 25 метров, позволяющий проводить соревнования любой квалификации и плескательный бассейн для маленьких ребятишек».

12 августа — день строителя. С профессиональным праздником работников этой отрасли поздравил исполняющий обязанности заместителя губернатора Глеб Орлов.

Глеб ОРЛОВ

И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

«Строительная сфера — один из важнейших секторов экономики, который дает импульс для развития промышленности и создания новых рабочих мест. А, следовательно, повышению уровня жизни наших граждан. Строительство напрямую влияет на качество и комфорт людей, а, следовательно, их самочувствию. Благодаря труду строителей расцветают города и районы. Быть строителем большая ответственность. Я благодарю всех строителей Кузбасса за ответственный подход к делу и созданию нового фундамента развития нашего Кузбасса. С праздником».

21 тысяча. Именно столько семей в прошлом году получила ключи от новых квартир. А по программе аварийного жилья за девять лет жилищные условия улучшили более 15 тысяч семей.