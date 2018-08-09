В Кузбассе продолжается уборка зерновых культур

В уборочную кампанию включились 6 территорий: Новокузнецкий, Прокопьевский, Промышленновский, Топкинский, Юргинский и Крапивинский районы.

Анастасия ПОДОЛЯКО

КОРРЕСПОНДЕНТ

«В этой кабине комбайнёры с утра и до позднего вечера молотят рожь. Чтобы привести многотонную машину в действие нужно нажать на кнопку, потянуть 2 рычага, и уборка посевов началась».

На поле площадью более 100 гектаров работает 4 комбайна. Водителям необходимо соблюдать ряд правил: не превышать установленную скорость и регулярно очищать режущие ножи. Иначе машина выйдет из строя. Если такое случится- чинить придётся всей бригадой.

Александр СЕМЁНОВ

КОМБАЙНЁР

«А у нас дружный коллектив, все друг другу помогаем. У всех, что есть, все помогаем, ремонтируемся, чтобы никто не стоял. А если день простоим- день год кормит».

Комбайн скашивает и измельчает рожь. Отделяет зёрна от колосьев и мусора. После — готовый продукт поступает в бункер. Чтобы набрать полный бак зерна требуется около полутора часов работы.

Константин БРЮХАЧЁВ

АГРОНОМ

«Уборка у нас идёт напрямую- прямое комбайнирование. С комбайна мы выгружаем в КАМАЗы. КАМАЗы поставляют на ток, с тока на сушилку, сушилку подрабатывает, сушит. И после сушилки уже закладываем на хранение».



На полях Крапивинского района озимую рожь убирают бригады двух хозяйств. Средняя урожайность с одного гектара 35 центнеров зерна. Специалисты отмечают, главный фактор, влияющий на урожай — погодные условия.

Степан ГОЛОШУМОВ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И РАСТЕНИЕВОДСТВА

«Урожайность в районе по отдельным культурам неплохая. Озимая рожь во всех хозяйствах дала довольно хороший урожай. Яровые, зерновые — немножко ситуация похуже».



В районе уже убрали сурепицу. На сегодняшний день три тысячи посаженных гектаров убрано в полном объёме. Параллельно аграрии Кузбасса продолжают заготовку растительных кормов для сельскохозяйственных животных.