Кузбассовцы стали лучшими на всероссийских сельских играх

Со 2 по 7 августа в Курске состоялись финальные соревнования IX всероссийских летних сельских спортивных игр. В них приняли участие более 2 тысяч дояров, косарей и механизаторов.

Команду Кузбасса представляли 30 человек.

По итогам соревнований, доярка из Кемеровского района Анна Маскалева и косарь Прокопьевского района Марина Буева заняли первые места в своих номинациях.

Среди механизаторов лучший результат показал Станислав Плотников.

По итогам финальных соревнований Кемеровская область заняла общекомандное место.

Фото: ako.ru