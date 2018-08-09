В Белове полицейские вернули домой двух школьниц 

В дежурную часть муниципального отдела МВД России «Беловский» около 00:30 обратились жительницы микрорайона Старо-Белово. Они рассказали, что их дочери в возрасте 9 и 10 лет не вернулись с прогулки.

Поисками школьниц занялся весь личный состав полиции. В результате девочек обнаружили у родственницы одной из них. Та пояснила, что школьницы пришли к неё около 22:00 и попросили деньги на билеты до дома. Женщина не стала отправлять племянницу с её подругой так поздно на транспорте, потому решила оставить у себя на ночь. Но, почему-то, родителей родственницы беловчанка предупреждать не стала.

Сотрудники полиции провели с девочками профилактическую беседу, затем доставили их домой.

В отношении матерей юных беловчанок сотрудники полиции составили протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Согласно санкциям статьи, в качестве наказания предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей.

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