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Аккредитация

В больнице Кузбасса появилось новое оборудование

Другие новости от 09.08.2018

В Мысковскую больницу поступили приборы для проведения лапароскопических операций. В учреждении установили осветительные приборы и новый видеоблок, оснащённый лапароскопом и световодом.

Как пояснили специалисты, новое оборудование даёт много новый возможностей. Например, позволяет вывести на экран для наблюдения за процессом качественное изображение.

Оборудование стоимостью 1,5 млн рублей приобретено в рамках муниципальной программы «Развитие здравоохранения Мысковского городского округа на 2018 год».

Фото: ako.ru

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