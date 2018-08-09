В больнице Кузбасса появилось новое оборудование

В Мысковскую больницу поступили приборы для проведения лапароскопических операций. В учреждении установили осветительные приборы и новый видеоблок, оснащённый лапароскопом и световодом.

Как пояснили специалисты, новое оборудование даёт много новый возможностей. Например, позволяет вывести на экран для наблюдения за процессом качественное изображение.

Оборудование стоимостью 1,5 млн рублей приобретено в рамках муниципальной программы «Развитие здравоохранения Мысковского городского округа на 2018 год».

Фото: ako.ru