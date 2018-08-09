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Синоптики дали прогноз на выходные

Другие новости от 09.08.2018

По данным кемеровского гидрометцентра, в ближайшие дни в регионе погода будет переменчивой. В пятницу столбик термометра поднимется до +32°С. Тёплая погода сохранится и в первой половине следующего дня. К вечеру ожидается похолодание. Местами возможны дожди, грозы и шквалистый ветер до 17 м/с.     

В воскресенье средняя температура по области сохранится в пределах +16, +21°С. В отдельных районах выпадут осадки.

Понедельник будет самым прохладным. Столбик термометра не превысит отметки 20°С. Однако дожди и грозы в регионе начнут прекращаться.

Фото: google.ru

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