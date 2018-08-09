В Кузбассе за лето утонули 11 человек

С начала купального сезона в 2018 году в Кемеровской области утонули 11 человек, 4 из которых- дети.

«Чаще всего к гибели людей приводит купание в состоянии алкогольного опьянения, или на диких пляжах и в водоемах с плохим дном. Практически во всех случаях гибели детей они находились без присмотра взрослых», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС.

Во избежание несчастных случаев спасатели советуют кузбассовцам не купаться в незнакомых местах и не заплывать за буйки. А также не заходить в воду в нетрезвом состоянии.

По данным МЧС, на территории региона действуют 27 оборудованных пляжей, отдых на которых официально разрешён.

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