Половина кузбассовцев не работает по профессии

Портал по поиску работу провёл социологический опрос среди жителей Кемеровской области. В нём приняли участие 1730 жителей региона.

По итогам исследования, почти 46% опрошенных не работают по профессии, на которую учились. При этом, 20% респондентов никогда не трудоустраивались по выбранной специальности.

Однако большая часть (56%) работают по специальности, написанной в дипломе. А четверть опрошенных начинали трудиться по профессии, но сменили сферу деятельности.

Почти половина кузбассовцев когда-либо жалели о выбранной ими специальности и хотели бы освоить другую профессию.

Фото: google.ru