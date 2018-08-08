В Кузбассе продолжается акция «1 сентября — каждому школьнику»

Сегодня к ней присоединился Топкинский район.

В этом году на проведение акции из областного бюджета выделено более тридцати миллионов рублей. Малообеспеченные семьи получили по 5, а многодетные- по 10 тысяч. Деньги можно потратить на специальных ярмарках, где школьную форму, обувь и канцелярию представили кузбасские производители.

Татьяна СМЫКОВА

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ТОПКИНСКОГО РАЙОНА

«Это очень хорошая помощь и поддержка родителям для того, чтобы подготовить детей к школе. Дети пойдут красивыми, нарядными, с новыми канцелярскими принадлежностями. Мне очень нравится, как они выходят: у них всегда с собой ранцы, принадлежности, новые вещи. Глаза у детей горят, родители довольны. Настроение к школе».

В основном на ярмарке первоклассники и будущие выпускники. Организаторы отметили- хотелось сделать незабываемым для кого-то первый, а для кого-то последний учебный год. Светлана идёт в 9 класс. Все школьные годы она играет в баскетбол и катается на лыжах. И сегодня в первую очередь подошла к рядам со спортивной одеждой. Старшеклассница признается, после покупки обновок в школу захотелось ещё больше.

Светлана ФЁДОРОВА

«Сейчас я приобрела себе спортивную форму, потом пойду брать кроссовки, чтобы заниматься спортом, потому что спорт — это жизнь. Вообще в школу я хочу. Серьёзно, я соскучилась по школе. Хочу увидеть своих одноклассников, друзей».

А Толя только собирается пойти в 1 класс. Но уже строит большие планы на будущее- мечтает стать инженером. Возможно, своё изобретение он сделает только через пару десятков лет. А пока мальчик выбирает рюкзак и дневник, чтобы первый раз сесть за парту.

Светлана БЕККЕР

«Решили не пропускать такое мероприятие. Хочется быть красивыми, хочется купить что-то интересное, чтобы ребёнок не отличался от других детей. Может быть даже лучше. Чтобы обращали внимание на такого мальчика, чтобы учился хорошо в школе».

Областная акция в Топках завершилась, но уже через неделю стартует традиционный проект «Помоги собраться в школу». Он продлится до 15 сентября. Родители смогут подать заявку и на благотворительные средства сделать необходимые покупки к новому учебному году.