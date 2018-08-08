Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец прибыла с рабочим визитом в Кузбасс

Рабочая поездка вице-премьера началась в Новокузнецке. Ольга Голодец посетила Новокузнецкий драматический театр. Один из старейших в Кузбассе. Там прошло обсуждение стратегии развития региона до 2035 года. Вице-премьер познакомилась с проектом Новокузнецкого подразделения Сибирского кластера искусств «КоммунАрт». Он объединит театр, площадь искусств, планетарий, интерактивную городскую среду — парк Гагарина, арт-студию Новокузнецкого колледжа искусств. Гостям показали и главную достопримечательность города — памятник федерального значения — «Кузнецкую крепость».

Евгения СИМОНОВА

ЗАВЕДУЮЩАЯ ВЫСТАВОЧНЫМ ОТДЕЛОМ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «КУЗНЕЦКАЯ КРЕПОСТЬ»

«Самый первый, наверное, объект, который мы видим — это Спасо-Преображенский собор. По источникам, по документам, именно там был поставлен укреплённый острог».

Оценила вице-премьер и с туристический потенциал Горной Шории.

Ольга ГОЛОДЕЦ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

«Шерегеш- это огромная точка роста для всей Российской Федерации. И это стал уже заметный горнолыжный курорт, благодаря тем, кто там работает, благодаря всем жителям Кузбасса. Замечательный курорт, любимый россиянами».

Ольга Голодец и Сергей Цивилев приняли участие в открытии нового скоростного подъемника на горе Мустаг, который дал старт освоению сектора «В». Длина подъемника — три километра. Способен поднимать до четырех тысяч человек. Гости стали первыми пассажирами новой канатной дороги, после чего обсудили перспективы развития курорта.

Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Туристический кластер — он, конечно, больше, чем Шерегеш. Он охватывает всю территорию Кузбасса, у нас много других удивительных мест. Но, повторяюсь ещё раз, Шерегеш — это бриллиант, это вершина нашего туристического кластера. Конечно, мы будем его поддерживать, развивать, это наш бренд».

В областной администрации Ольга Голодец и Сергей Цивилев обсудили перспективы развития культуры и туризма в регионе. Основный вопрос — реализация проекта Сибирского кластера искусств, который должен объединить культурные учреждения Кузбасса.