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Три золотых награды завоевали на первенстве мира в столице Тайланда кузбасские мастера муай-тая

Другие новости от 08.08.2018

Награды на счету Александры Лутаевой из Анжеро-Судженска, прокопчанина Сергея Бондаренко и Никиты Шмер из Киселевска. Соревнования в Бангкоке продолжаются и мы болеем за наших.

Фото: google.ru

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