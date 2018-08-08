Три золотых награды завоевали на первенстве мира в столице Тайланда кузбасские мастера муай-тая

Награды на счету Александры Лутаевой из Анжеро-Судженска, прокопчанина Сергея Бондаренко и Никиты Шмер из Киселевска. Соревнования в Бангкоке продолжаются и мы болеем за наших.
Фото: google.ru
Награды на счету Александры Лутаевой из Анжеро-Судженска, прокопчанина Сергея Бондаренко и Никиты Шмер из Киселевска. Соревнования в Бангкоке продолжаются и мы болеем за наших.
Фото: google.ru
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