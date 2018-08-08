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Аккредитация

В двух районах региона введён фитосанитарный режим

Другие новости от 08.08.2018

Сотрудники областного управления Россельхознадзора провели проверку лесов на территории региона. По её итогам, в Гурьевском и Яшкинском районах установлен фитосанитарный режим по еловому усачу.

«Еловый усач – жук, личинки которого подтачивают древесину и активно заражают леса хвойных пород. С начала года под фитосанитарный карантин по еловому усачу попали леса в еще двух районах области, Тисульском и Тяжинском районах», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Быстрому распространению вредителя способствует влажная, прохладная погода. Для устранения жука на территории карантинной зоны специалисты распылят отравляющий химикат.

Фото: google.ru

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