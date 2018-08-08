Жителя Кузбасса осудят за покупку анаболиков

Прокопчанин был недоволен своим внешним видом и прошлым летом решил привести себя в форму. Для этого он приобрёл в интернет- магазине препараты для увеличения мышечной массы.

Посылка пришла через 2 месяца. Мужчину задержали в почтовом отделении после получения заказа.

«В ней находилось около 30 ампул с маслянистой жидкостью и 200 таблеток. Экспертиза изъятых препаратов показала, что они содержат вещества, оборот которых запрещен в Российской Федерации», – сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В отношении прокопчанина завели уголовное дело. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: 42.мвд.рф