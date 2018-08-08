В Кузбассе будут развивать раннюю диагностику рака

Кемеровский онкодиспансер присоединится к федеральному проекту «Развитие и оказание первичной медицинской помощи». Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Краевой.

«В Кемерове хороший онкодиспансер. Он достаточно оборудованный. Сегодня во время объезда мы обсуждали возможности дальнейшего наращивания мощности диспансера», — рассказал Сергей Краевой.

Заместитель министра отметил, что уменьшить смертность от онкологических заболеваний позволит своевременное и качественное лечение.

Отметим, в 2017 году в России смертность от рака достигла 200 человек на 100 тысяч населения. К 2024 планируется снизить этот показатель до 180 человек на 100 тысяч.

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