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По материалам «Мобильного патруля» кемеровские полицейские оштрафовали автомобилиста за нарушения правил на дорогах 

Другие новости от 08.08.2018

В раздел «Мобильный патруль» на «Правоохранительном портале Кузбасса» автомобилист, возмущенный сложившейся аварийной ситуацией на дороге, прислал видео, на котором запечатлен момент нарушения ПДД. Водитель легкового авто «Хендай Клик» на трассе «Кемерово – Ленинск-Кузнецкий» при перестроении не предоставил преимущество в движении автору ролика, тем самым создав аварийную ситуацию.

Сотрудники ГИБДД ОМВД России по Кемеровскому району провели по данному сигналу проверку, в ходе которой установили водителя. В отношении него полицейские составили протокол ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ «Нарушение правил маневрирования». В качестве наказания ему назначен административный штраф в размере 500 рублей.

Фото: 42.мвд.рф

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