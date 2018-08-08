Пенсионер из Прокопьевска выращивал 100 кустов опийного мака 

Сотрудники полиции Прокопьевска в рамках операции «Мак-2018» продолжают выявлять места произрастания наркотикосодержащих растений. Правоохранители отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Прокопьевску в одном из последних рейдов выявили усадьбу в Зенковском районе, хозяин которой выращивал запрещенный мак. Исследования показали, что в растениях содержится морфин.

Полицейские насчитали 100 кустов опийного мака, который в соответствии с законодательством РФ запрещен к культивированию, так как содержит наркотические вещества. Владелец участка, 60-летний пенсионер, пояснил, что цветами он решил оформить клумбы ещё весной. Все кусты были изъяты и направлены на экспертизу.

Выносится решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Согласно статье, наказание составляет до 2 лет лишения свободы.

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