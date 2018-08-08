В селе Беловского района открылся парк с названием «Ырыс»

В переводе с телеутского это означает «Счастье».

Открытие парка приурочено к празднованию национального культурно-спортивного праздника телеутов «Ильдин Кун» («Ильин день»).

Площадь нового парка – 10 000 кв.м. Проект был разработан в 2018 году, и сразу же реализован на средства сельского поселения, района и угольных компаний.

На современной зоне отдыха заасфальтированы пешеходные дорожки, высажены деревья (рябина, яблоня, хвойные культуры), разбиты цветники, установлены беседки, парковые диваны, обустроена детская игровая площадка и место для занятий спортом на свежем воздухе. На площади парка оборудована дорожка для спортивной ходьбы и езды на велосипедах. В центре установлена сцена, оформленная в виде юрты.

Определенную красочность парку придают деревянные фигуры животных, связанные с традиционной культурой телеутов. Это герои легенд и сказаний — суслик, конь, медведь и марал.

В ходе празднования «Ильина дня» были организованы спортивные состязания: борьба «Куреш», «Тебек», «Камчи», «Поднятие камня», «Стрельба из лука», «Перетягивание палки».

Фото: ako.ru