За 2018 год кемеровских водителей оштрафовали на 300 тысяч за разговоры по телефону 



С начала 2018 года в Кемерове правоохранители оштрафовали более 200 автомобилистов за телефонные разговоры по телефону за рулём. Сумма штрафов превысила 300 тысяч рублей.

«Пользование телефоном во время управления автомобилем способно отвлечь водителя от ситуации на дороге и привести к трагическим последствиям», -отметили в отделении пропаганды Госавтоинспекции Кемерова.

Однако, есть возможность безнаказанно разговаривать по телефону за рулём.При использовании гарнитуры hands-free автовладельцей штрафовать не будут. В ведомстве также добавили, что штраф за телефонные разговоры во время движения составляет 1500 рублей.

Фото: google.ru