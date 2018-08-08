В Кузбассе вспыхнул пожар из-за непотушенной сигареты



Этой ночью в одном из домов города Кемерово произошло возгорание. По предварительным данным, причиной стала неосторожность при курение.

О том, что начал распространяться запах гари, в пожарную охрану сообщили жильцы дома. К многоэтажке сразу же было направлено несколько подразделений МЧС России.

К моменту прибытия люди сами уже начали эвакуироваться из жилья, пожарные помогли оставшимся выйти из задымленных площадей. Всего было эвакуировано 27 человек.

В ходе расследования был обнаружен мужчина с признаками отравления продуктами горения. Предположительно, причина произошедшего – непотушенная сигарета, из-за которой в комнате тлел диван.

В кратчайший срок сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание и провели дымоудаление.

Фото: 42.mchs.gov.ru