В Новокузнецке стартовали соревнования по пожарно-спасательному спорту

4-й этаж. В руках только штурмовая лестница. Огнеборцы покоряют высоту чтобы сразиться не с огнем, а друг с другом. 9 команд — более шестидесяти сотрудников пожарных частей Новокузнецка демонстрируют свои навыки и физическую подготовку.

Ксения ШВЕЦОВА

КОРРЕСПОНДЕНТ

«В пожарно-прикладном спорте все испытания приближены к реальным условиям. Так и здесь. Взобраться на башню необходимо в кратчайшие сроки. Как и на пожарах, здесь дорога каждая секунда».

Состязания пройдут в два этапа. Тренировочная башня — первое испытание. Затем — стометровая полоса препятствий. Во второй день соревнований огнеборцы померятся силами в боевом развертывании и подъёме на 3 этаж учебной вышки по выдвижной трёхколенной лестнице. Это возможность не только побороться за звание лучшего, но и повысить уровень собственной подготовки.

Роман ГАЙТ

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ

«Каждая команда, каждый сотрудник показывает свои навыки. Так как ежегодно проводим данные соревнования, знаем какие-то результаты, личные в том числе. Видим, как за определенный период, за год человек совершенствуется».

Большинство участников кандидаты и мастера спорта. Они неоднократно боролись за победу в областных и всероссийских соревнованиях. Но на этот раз показать высший пилотаж решили и опытные огнеборцы — руководители гарнизонов, чтобы своим примером вдохновить спортсменов на новые рекорды.

Алексей ПЕРЖАКОВ

НАЧАЛЬНИК ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ

«Сейчас много молодёжи приходит, их надо как-то стимулировать. И этим самым, что я участвую вместе с ними, я их стимулирую на то, чтобы они дальше развивались в этом виде спорта. Это очень техничный вид спорта, нужно обязательно нарабатывать технику, чтобы можно было забежать как можно быстрее».

Победа в гарнизонных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту — только первая ступень на пути к вершине. Спортсмены, показавшие лучшие результаты, получат возможность попасть в состав сборной команды Новокузнецка и защищать честь города уже на областном уровне. Времени на подготовку остается не так уж и много- состязания пройдут в конце августа в Юрге.