В Кузбассе определили лучшее торговое предприятие

В этом году лучшие предприятия региона выбирали в четырёх номинациях: торгово- развлекательные комплексы, кафе, сетевые и несетевые магазины. В конкурсе приняли участие 42 предпринимателя Кузбасса. Главное требование к участникам — внешний вид их заведения должен радовать глаз.

Анна ЖАНГО

ГЛАВНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ УПРАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ДЕПАРТАМЕНТА ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

«Это полезно для самих предпринимателей, для жителей города, поскольку обустраиваются территории. Это настроение создаётся для граждан, это привлечение дополнительного потока клиентов, поскольку привлекательный объект, соответственно, и людей больше туда ходит».

Конкурсной комиссией оценивались состояние фасадов зданий. Отмечалось наличие вывесок с названием и режимом работы. Особое внимание уделялось прилегающей территории: разметка на парковках должна быть хорошо видна, а около зданий- соблюдаться чистота. Подстриженные газоны и цветущие клумбы только приветствуются.

Анастасия ПОДОЛЯКО

КОРРЕСПОНДЕНТ

«Если на территории предприятия есть велопарковка, пандусы, ночное освещение и актуальная информация о скидках и акциях — можете смело забирать кубок победителя».

Ольга МАЛАХОВСКАЯ

СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ СИСТЕМЫ УНИВЕРСАМОВ «БЕГЕМОТ»

«Летом мы устраиваем всегда раз в месяц субботники силами сотрудников магазина для того, чтобы почистить прилегающую территорию. Потому что прилегающая территория — это наш дом, тоже наш универсам, и всё должно быть чисто».

Всех участников наградили сертификатами и пригласили вступить в кузбасскую торгово- промышленную палату, где предприниматели региона смогут объединиться и создать совместные проекты, которые позволят выйти на новый, всероссийский, уровень.



Марина ШАВГУЛИДЗЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

«Когда мы посмотрели документы, которые были представлены, проекты, к которым каждый подошёл со своим творческим началом, со своей душой, со своим теплом- это отношение, прежде всего, не только к себе, а к клиенту».



Занимаются в торгово-промышленной палате и образованием предпринимателей. Всех участников конкурса пригласили на вебинар «7 шагов на пути к успеху». На примере крупнейших компаний владельцам частных предприятий расскажут, как оптимизировать бизнес- процессы и достичь максимального успеха в работе.