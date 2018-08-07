На чемпионате России по вольной борьбе серебряную медаль завоевал легковес Дондук-Оол-Хуреш-Оол

Он представлял в подмосковном Одинцове сразу два региона — Кемеровскую область и Туву. Наш атлет выиграл пять схваток, но в финале уступил более опытному дагестанцу Завуру Угуеву.

Еще один кузбассовец — тяжеловес Павел Кривцов занял высоке 5 место.

Остальные участники представлявшие Кузбасс закрепились в группе лидеров, но медалей не завоевали.

А всего в турнире принимало участие 327 спортсменов из 42 команд. Представительство очень солидное — 7 заслуженных мастеров спорта, 51 мастер спорта международного класса и около 200 мастеров спорта. Достойно выступить в таком окружении — почетно и сложно.

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