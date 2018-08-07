На бульваре Строителей в областной столице открыли движение

В Кемерове завершился капитальный ремонт бульвара Строителей. Движение транспорта уже полностью возобновлено.

В ходе ремонта дорожники заменили щебнем старые слои дорожного полотна. Кроме того, специалисты уложили 330 метров труб для отвода подземных вод.

«Участок проезжей части бульвара Строителей полностью реконструировали – обустроили бетонное основание толщиной 20 сантиметров, на которое уложили двухслойный асфальтобетон и верхний слой из ЩМА15», — отметили в пресс-службе городской администрации.

В ближайшее время будут восстановлены съезды во дворы, парковки и тротуары.

Фото: kemerovo.ru