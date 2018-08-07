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На бульваре Строителей в областной столице открыли движение

Другие новости от 07.08.2018

 

В Кемерове завершился капитальный ремонт бульвара Строителей. Движение транспорта уже полностью возобновлено.

В ходе ремонта дорожники заменили щебнем старые слои дорожного полотна. Кроме того, специалисты уложили 330 метров труб для отвода подземных вод.

«Участок проезжей части бульвара Строителей полностью реконструировали – обустроили бетонное основание толщиной 20 сантиметров, на которое уложили двухслойный асфальтобетон и верхний слой из ЩМА15», — отметили в пресс-службе городской администрации.

 В ближайшее время будут восстановлены съезды во дворы, парковки и тротуары.

Фото: kemerovo.ru

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