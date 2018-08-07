На акваториях области выявлено более 350 нарушений

В целях обеспечения безопасности судоводителей состав Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России ежесуточно патрулирует акватории области.

Одни из самых распространенных причин составления административных протоколов является нарушение правил плавания, а также незарегистрированное в установленном порядке судно, или не прошедшие освидетельствование транспортные средства. Самой же распространенной причиной штрафов является нарушение правила безопасности пассажиров, находящихся на судне.

В случае выявления нарушений сотрудники МЧС России имеют право направить судно на штраф-стоянку. Таким образом, в эти выходные, в ходе рейда в Таштагольском районе на реке Мрас-Су был задержан владелец, судно которого было не зарегистрировано, у мужчины отсутствовал судовой билет. В результате плавсредство было помещено на штраф-стоянку.

Инспекторы следят за соблюдением правил безопасности при перевозке людей. Обязательным условием является наличие на борту спасательных жилетов по числу пассажиров.

Фото: 42.mchs.gov.ru