В Мысках ремонтируют дороги в частном секторе

По данным управления жилищно-коммунального хозяйства города, с начала этого года было отсыпано 26 улиц частного сектора протяженностью 30,2 км. В дальнейших планах выполнить частичную отсыпку ещё 40 км дорог.

Эти цифры значительно больше, чем показатели за прошлый год, когда было отсыпано 38 улиц протяженностью в 13,6 км.

Кроме того, на данный момент в Мысках обустроено 1,1 км канав и проложено 16 водопропускных труб, длиной в 128 м.

Спецтехника для выполнения грейдирования дорожного полотна поработала в посёлках Ключевой, Нагорный, Подобас, Тутуяс, микрорайоне ГРЭС, на подъездных путях к садоводческим обществам. На 122 улицах частного сектора, общею протяженностью 184 км, были выполнены дорожно-ремонтные работы.

Фото: ako.ru