В Кемерове ограничат движение по проспекту Ленина

Движение по нечётной стороне магистрали перекроют до 25 августа.

Из-за сноса «Зимней вишни» будет закрыт участок от улицы Дзержинского до улицы 50 лет Октября.

«Объезд данного участка возможен по улицам: Красноармейская, Демьяна Бедного, Сарыгина, Сибиряков-Гвардейцев», — сообщили в пресс-службе администрации города.

Для удобства автомобилистов будет увеличена длительность фаз светофоров на пяти перекрёстках:

просп. Ленина и ул. Мичурина; ул. Красноармейская и ул. Красная; просп. Ленина и ул. Дзержинского;ул. Красноармейская и ул. Весенняя;ул. Красноармейская и ул. Дзержинского.

Также в связи со сносом здания «Зимней вишни» изменится расписание общественного транспорта.

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