В Новокузнецке определили лучшего водителя автобуса

Змейка, въезд на стоянку и колея — стандартные испытания для водителей. Здесь главное преодолеть препятствия не только без ошибок, но и быстрее соперников. Усложняется задача ещё тем, что управлять приходится многотонным автобусом.

Максим ШЕМЕТОВ

УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ (Г. ЮРГА)

«Сложность в размерах, конечно: ПАЗик ,допустим, короче, НефАЗ- длиннее. И по навыкам вождения не каждый сможет на ПАЗике. Но, конечно, мы все профессионалы, но нас так распределили — кто-то на ПАЗике, кто-то на НефАЗе».

Впервые областной конкурс проходит в Новокузнецке. В финал попали лучшие представители профессии- те, кто прошли все отборочные этапы. Чтобы победить, каждой команде водителей необходимо было показать свои знания правил дорожного движения, а также продемонстрировать мастерство маневрирования — выступить в 4 номинациях — на разных автомобилях — Нефазе, ПАЗе и Волге.

Евгений КУРАПОВ

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ

«Здесь команда «Север» — это предприятия, которые находятся на севере Кузбасса. Это команда «Юг» — это те, которые на юге Кузбасса. Это команда Кемерова, город Новокузнецк. 4 команды — это лучшие водители, которые на ранних этапах соревнований заняли призовые места, и сегодня они померятся силами в финале соревнований».



Участники конкурса — не только мужчины. Приручить 240 лошадиных сил НефАЗа смогла и представительница прекрасной половины. Елена Зенкович работает водителем автобуса уже 6 лет. Но до сих пор вызывает удивление и уважение среди коллег.

Елена ЗЕНКОВИЧ

УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ (Г. ПРОКОПЬЕВСК)

«Просто, ехав в автобусе однажды, увидела объявление, что примут на работу и мужчин и женщин, решила попробовать. В том году была в Кемерове на соревнованиях. В этом году выиграла соревнования на Юге Кузбасса и теперь в Новокузнецке приехала побороться».

В личном зачете в знании ПДД лучшими стали новокузнечане. В общем зачете, уступив сборной Севера и Кемерова, команда Новокузнецка заняла третье место. А вот в эстафете лучшими оказалась сборная Юрги. Изюминкой соревнований стал мастер- класс управления уникальным автомобилем «Тяни — толкай». За рулем сразу два человека — давят на педаль газа по очереди или синхронно. Общественным транспортом эту машину не назовешь. Однако профессионализма у водителей такой техники должно быть не меньше.