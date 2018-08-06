В Кузбассе с поличным задержали начинающего наркоторговца

Во время патрулирования улиц полицейские Новокузнецка обратили внимание на прохожего, который что-то искал около частного дома, после чего достал телефон и отправил сообщение.

Молодого человека заподозрили в причастности к обороту наркотиков. При личном досмотре у подозреваемого было обнаружено и изъято 30 граммов синтетической «соли».

Задержанный признался, что это была пробная партия. В случае её успешной реализации молодого человека взяли бы на постоянную «работу» наркоторговцем.

В отношении подозреваемого возбуждено уголвоное дело по ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.