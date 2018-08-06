Елена Малышева назначена и.о. заместителя губернатора по вопросам здравоохранения

Об этом сообщили сегодня на совещании в областной администрации.

«Нам необходимо соответствовать вызовам современного общества и постараться сделать новый шаг в качественном обслуживании и обеспечении граждан доступной медицинской и социальной помощью», — подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев.

Елена Малышева более 25 лет работает с медицинскими и социальными учреждениями.

С её участием была разработана стратегия и начата реорганизация медицинских учреждений в 58 субъектах России.

Фото: 10kanal.ru