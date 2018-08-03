Кузбассовцы смогут бесплатно сдать анализы на ВИЧ

Сегодня Кемеровская область присоединилась к Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Она стартовала 12 июня в Петропавловске- Камчатском. Мобильная лаборатория передвигается по городам России.

С 3 по 6 августа в четырёх городах Кузбасса будут работать медицинские пункты, где можно пройти бесплатное обследование.

Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев, профилактика ВИЧ в регионе является отдельным направлением раздела «Забота о здоровье» Стратегии- 2035.

«Президент Владимир Путин поставил перед нами задачу – обратить особое внимание на решение проблемы с распространением ВИЧ в Кузбассе, охватить тестированием наибольшее количество населения, принять эффективные меры профилактики заболевания. Поэтому Всероссийская акция для нас — важное событие, которое поможет привлечь внимание кузбассовцев к этой проблеме и пройти исследование», — прокомментировал врио губернатора.

3 августа мобильные пункты тестирования начали работу в Ленинске-Кузнецком (здравпункт ШУ им. Анатолия Рубана ) и в Новокузнецке (у главного входа в ТРЦ «Полет»).

4 августа мобильные лаборатории откроются в Кемерове (возле Театра для детей и молодежи и у главного входа в ТРЦ «Лапландия») и Белове ( около ТЦ «Торговый Дом»).

5 августа пункты будут работать в двух городах: в Ленинске-Кузнецком на Центральной площади Победы и в Кемерове около ЦУМа.

Фото: ako.ru