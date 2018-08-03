В Кузбассе молодой человек сжёг дом отчима

В Белове пасынок поджёг дом своего отчима. Жилище и имущество полностью сгорели. Общий ущерб составил порядка 650 000 рублей.

В ходе следствия было выяснено, что между мужчинами были неприязненные отношения. Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришёл в дом отчима, вытащил из печи тлеющие угли и бросил их на диван. За вспыхнувшим пожаром молодой человек наблюдал со стороны.

Материалы дела направлены в суд. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: google.ru