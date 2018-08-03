В Кемерове изменится маршрут автобуса № 66

С 4 августа временно изменится маршрут следования автобуса № 66. Это связано с ремонтом дорог по ул. Нахимова.

Начинать движение автобус будет от остановки «Училище № 77», далее последует по просп. Шахтёров, ул. Ракитянского, ул. Антипова, ул. Вахрушева, затем развернётся на перекрестке ул. Вахрушева — ул. Нахимова и поедет по ул. Вахрушева, ул. Антипова, ул. Ракитянского, ул. Нахимова, остановка «Кирзавод». Далее по маршруту.

Напомним, сегодня в 22.00 на ул. Нахимова начнутся ремонтные работы в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». В связи с этим будет перекрыт отрезок улиц Нахимова, от дома № 285 до границы земельного участка по адресу ул. Менжинского, 47.

Фото: kemerovo.ru