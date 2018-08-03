На разрезах Кузбасса увеличится количество взрывов

Впервые после землетрясения 2013 года кузбасские власти разрешили угольным компаниям увеличить количество промышленных взрывов на разрезах. Ограничения по использованию взрывчатки на предприятиях снизили с 50% до 75%.

«Сначала мы снизили до 50%, сейчас отслеживаем динамику, вроде как у нас сейчас нет таких больших толчков. И на некоторых предприятиях, которые ведут научные работы и сопровождаются наукой, разрешили увеличить до 75%. А тем предприятиям, которые не сопровождаются наукой и не фиксируют свое влияние, мы так и оставили 50%,» – объясняет начальник регионального департамента угольной промышленности Олег Токарев.

Напомним, в 2013 году в Кузбассе произошло сильнейшее за последние 100 лет землетрясение. Работа шах и разрезов была прекращена 3 дня. Общий ущерб в результате бедствия составил почти 2 миллиарда рублей.

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