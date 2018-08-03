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Аккредитация

На разрезах Кузбасса увеличится количество взрывов

Другие новости от 03.08.2018

Впервые после землетрясения 2013 года кузбасские власти разрешили угольным компаниям увеличить количество промышленных взрывов на разрезах.  Ограничения по использованию взрывчатки на предприятиях снизили с 50% до 75%.

«Сначала мы снизили до 50%, сейчас отслеживаем динамику, вроде как у нас сейчас нет таких больших толчков. И на некоторых предприятиях, которые ведут научные работы и сопровождаются наукой, разрешили увеличить до 75%. А тем предприятиям, которые не сопровождаются наукой и не фиксируют свое влияние, мы так и оставили 50%,» – объясняет начальник регионального департамента угольной промышленности Олег Токарев.

Напомним, в 2013 году в Кузбассе произошло сильнейшее за последние 100 лет землетрясение. Работа шах и разрезов была прекращена 3 дня. Общий ущерб в результате бедствия составил почти 2 миллиарда рублей.

Фото: google.ru

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