После трагедии в «Зимней вишне» в России утвердили стандарт проверки противопожарных систем

По данным следствия, на системе оповещения и тушения пожара в ТЦ «Зимняя вишня» было сэкономлено 7 миллионов рублей. После трагедии в Кемерове по всей стране были проведены проверки безопасности зданий.

По итогам проверок, специалисты разработали ГОСТ по тестированию систем оповещения и тушения в местах массового скопления людей.

По новым стандартам, общественные заведения в обязательном порядке должны ежеквартально тестировать сигнализацию и дважды в год проводить проверку противодымной защиты и противопожарного водопровода.

За проведение инспекции отвечает собственник объекта, он может привлекать специалистов и экспертов.

В кемеровском ЦСМ отметили, что ГОСТ предусматривает и внеплановые проверки «по мере необходимости».

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