В Крапивинском и Топкинском районах убирают озимую сурепицу

Аграрии двух территорий намололи 1,25 тонн сурепицы.

В департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отметили, что в последние дни темпы уборочной кампании снизились из-за большого количества осадков. Однако уражай сурепицы значительно выше.

Отметим, в 2018 году посевная кампания в Кузбассе проходила в неблагоприятных погодных условиях. Но в итоге аграриям области удалось посеять 94 % от запланированного объёма яровых культур. А четыре района — Гурьевский, Мариинский, Прокопьевский, Промышленновский — справились с поставленными задачами в полном объеме.