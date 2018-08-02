6 августа начнётся приём заявлений на сдачу ЕГЭ в дополнительный период

В сентябре по всей России стартует дополнительный период сдачи единых государственных экзаменов. В нём могут принять участие те, кто не прошёл аттестацию после 11 класса или поучил неудовлетворительные оценки по двум обязательным предметам (русский язык и математика).

Согласно расписанию, экзамен по русскому языку состоится 4 и 15 сентября, по математике базового уровня- 7 сентября, по математике профильного уровня – 15 сентября.

Адреса приёма заявлений в Кузбассе будут размещены 6 августа на сайте департамента образования и науки Кемеровской области.

Об этом сообщили в областном департаменте образования и науки с ссылкой на Федеральную

Отметим, к сдаче экзамена в дополнительный период не допускаются желающие улучшить ранее полученный результат, выпускники прошлых лет и те, кто получил аттестат о среднем общем образовании в 2018 году.

Фото: ako.ru