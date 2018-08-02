В Кузбассе осудили сотрудника турфирмы, который на рабочем месте продавал наркотики

В управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области поступила информация о группе сбытчиков синтетических наркотиков.

В ходе оперативно — розыскных мероприятий были задержаны трое жителей Междуреченска. У участников группировки изъяли 600 граммов готовых курительных смесей и 150 граммов наркотического реагента. Этого вещества хватило бы для приготовления 45 000 доз «спайса».

Все задержанные дали признательные показания и рассказали о своём участие в схеме наркоторговли.

Один из мужчин работал менеджером в туристической фирме. Злоумышленник фасовал и продавал запрещённые вещества на рабочем месте. Сбытчик предлагал клиентам не только путёвки за границу, но и курительные «миксы». Таким путём ему удалось продать 20 доз наркотика.

Междуреченский суд приговорил драгдилера к 7 годам 8 месяцам лишения свободы.

Фото: 42.мвд.рф