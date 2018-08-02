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В Новокузнецке изменились цены на продукты

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За июль на прилавках магазина города подорожали овощи. Так, цена на морковь выросла на 18,1 %, а на картофель — на 6,8%. Также поднялись в цене сахар, куриное мясо, подсолнечное масло, гречневая крупа и молоко.

Есть в магазинах Новокузнецка и подешевевшие продукты. В этот список вошли  колбасы, яйца и белокочанная капуста.

На сливочное масло, творог, сметану, кефир и хлеб цены остались без изменений.

В администрации города отметили, что повышение стоимости ряда продуктов в весенне- летний период отмечается ежегодно.

Фото: admnkz.info

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