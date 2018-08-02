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Представители кемеровской администрации  встретятся с жильцами сгоревшего дома 

Другие новости от 02.08.2018

По поручению Сергея Цивилева глава города Кемеово Илья Середюк возглавил оперативный штаб. Сегодня в 19.00 в школе № 10 он встретится с пострадавшими от пожара кемеровчанами. На встрече обсудят вопросы проведения аварийно- восстановительных работ и оказания материальной помощи.
В настоящее время на месте происшествия работают городские службы. Эксперты обследуют кровлю для определения объёма ремонта. Также специальная комиссия обходит жилые квартиры, чтобы оценить уровень ущерба. Ликвидировать последствия пожара помогают волонтёры.

Возле дома по адресу Красная, 16 установлена точка питания.

Фото: kemerovo.ru

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