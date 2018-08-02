Представители кемеровской администрации  встретятся с жильцами сгоревшего дома 

По поручению Сергея Цивилева глава города Кемеово Илья Середюк возглавил оперативный штаб. Сегодня в 19.00 в школе № 10 он встретится с пострадавшими от пожара кемеровчанами. На встрече обсудят вопросы проведения аварийно- восстановительных работ и оказания материальной помощи.