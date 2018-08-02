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В Кузбассе сотрудники ГИБДД проверили пригородные автобусы

Другие новости от 02.08.2018

На привокзальной площади областного центра сотрудники ГИБДД  проверили медосмотры водителей и техническое состояние автобусов.

В результате было выявлено около 20 нарушений.  Большинство из них связано с отсутствием в салоне тахографа- устройства, регистрирующего скорость движения и режим работы водителей.

—С 1 июля 2018 года все пригородные автобусы в России должны быть оснащены исправным прибором для контроля состояния водителя. За данное нарушение на водителей составили административные материалы по ч.1 ст. 11.23 КоАП РФ. Также по фактам эксплуатации автобусов без тахографов и без специальной карты водителя возбуждены административные делопроизводства в отношении юридических лиц, — сообщил замначальника ОГИБДД Кемерова Сергей Белов.

Также в ведомстве отметили, в течение года тахографы появятся в городских автобусах.

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