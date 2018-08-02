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Аккредитация

Новокузнечанку осудят за поджог машины бывшего работодателя

Другие новости от 02.08.2018

Осенью прошлого года жительница Новокузнецка на парковке многоквартирного дома подожгла машину бывшего работодателя. Следствие установило, что женщина сделала это из мести. Ранее её уволили из торговой точки за недостачу в размере 45 000 рублей.

В ведомстве отметили, машина выгорела полностью. Кроме того, пострадали ещё 2 автомобиля, стоявших рядом. Общая сумма ущерба составила 2 миллиона рублей.

В настоящее время собранные материалы направлены в суд. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч.2. ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

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