Пострадавшим от пожара в Кемерове предоставят временные квартиры

На месте пожара по адресу Красная, 16 идёт работа по ликвидации последствий происшествия. Спасательные службы заливают очаги тления, коммунальщики решают вопрос о возвращении в дом электро- и газоснабжения. Уборку внутри квартир жильцам помогают делать волонтёры.

На месте происшествия создан оперативный штаб, члены которого решают вопрос о восстановлении сгоревшей кровли, предоставлении потерпевшим материальной помощи и временного жилья.

Как сообщают в пресс-службе городской администрации, пострадавших заселят в квартиры манёвренного фонда.