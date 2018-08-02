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Пострадавшим от пожара в Кемерове предоставят временные квартиры

Другие новости от 02.08.2018

На месте пожара по адресу Красная, 16  идёт работа по ликвидации последствий происшествия. Спасательные службы заливают очаги тления, коммунальщики решают вопрос о возвращении в дом электро- и газоснабжения. Уборку внутри квартир жильцам помогают делать волонтёры.

На месте происшествия создан оперативный штаб, члены которого решают вопрос о восстановлении сгоревшей кровли, предоставлении потерпевшим материальной помощи и временного жилья.

Как сообщают в пресс-службе городской администрации, пострадавших заселят в квартиры манёвренного фонда.

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