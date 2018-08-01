В Кузбассе начали подготовку к предстоящему Дню Шахтёра

Акция «Подарок шахтёру»» стартовала во всех 47 кемеровских центрах по работе с населением. В течение месяца кузбассовцы будут мастерить атрибутику ко дню шахтера своими руками. В планах организаторов- изготовить более полутысячи тематических ленточек и бутоньерок.

Алина ХАПЕРСКАЯ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА «ЦЕНТРЫ ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ»

«Сегодня жители Лесной поляны с нашим специалистом изготавливают праздничные бутоньерки. Каждая изготовленная бутоньерка будет передана в руки шахтеру либо ветерану шахтерского труда».

На сегодняшнем мастер-классе изготавливались праздничные бутоньерки. Творили кемеровчане всех возрастов. Некоторые пришли, чтобы сделать памятный подарок для близкого человека.

Варвара ШЕПЕЛЕВА

«Я изготавливаю для своего деда. Он отдал профессии шахтера всю свою жизнь, отработал там 35 лет, и я хочу его поздравить».

Маленький кусочек угля, герб Кемеровской области или цветы. Организаторы постарались сделать максимально креативные сувениры. В основе всего — шахтерская ленточка.

Александра ГАРНОВСКАЯ

КОРРЕСПОНДЕНТ

«У горняков есть свой профессиональный символ. Цвета лент для бутоньерок взяты из ордена «Шахтерская слава». Этими орденами награждаются тысячи шахтеров, инженеров и всех тех, кто занимается добычей черного золота».

Подобные мастер-классы продлятся до конца месяца. А значит, каждый кемеровчанин сможет изготовить подарок своими руками.