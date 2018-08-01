В Кузбассе родилась четвёртая тройня в этом году

17 июля семья новокузнечан пополнилась тремя мальчишками. Две недели назад появились на свет — и уже звёзды. Три брата — Богдан, Лев и Семен — стали второй в этом году тройней, рожденной в Новокузнецке и четвертой — в Кузбассе. Для новоиспеченных родителей Ксении Макаровой и Александра Некрасова новость о том, что у них появится сразу три малыша, стала неожиданностью.

Ксения МАКАРОВА И Александр НЕКРАСОВ

РОДИТЕЛИ ТРОЙНЯШЕК

«Мы хотели, ждали ребенка, но что трое, конечно, не предполагали. Но мы очень счастливы, очень рады втройне. Я сначала тоже в шоке была, потому что не думали мы, что так будет, не ожидали. А потом муж поддержал».

Носить под сердцем сразу троих малышей оказалось для молодой мамы не так просто. Трудно было и морально и физически. Тройняшки появились на свет раньше срока, на 34 неделе. Но, не смотря на это, братья родились крепкими и здоровыми. Настоящие богатыри.

Светлана КАЛИНИНА

ВРАЧ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ

«Мама волновалась, она настроена была очень положительно. Очень хорошо с ней было работать. Она выполняла все назначения, какие ей делались. Она в роды вступила ночью. Все готовы были оказать помощь, оказали. И реаниматологи детские, и акушеры-гинекологи — все были на высоте».

Ксения Макарова стала мамой уже во второй раз. Старшей сестре тройняшек пятнадцать лет. Как назвать новорожденных придумывали все вместе. Семену имя выбрал папа. И именно его первым из тройни Александр взял на руки.

Сегодня в торжественной обстановке новоиспеченных родителей поздравили с прибавлением. Представитель областного департамента охраны здоровья населения Олег Евса вручил супругам памятные медальоны «Рожденному на земле Кузнецкой» и материальную помощь в размере ста тысяч рублей. Особым событием рождение тройни стало и для Новокузнецка — малыши появились на свет в юбилейный для города год. В честь этого семье вручили медаль, выпущенную к четырехсотлетию Южной столицы. Кроме того, в ближайшее время региональные власти рассмотрят вопрос о расширении жилищных условий семьи.