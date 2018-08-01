Медработники больницы города Березовский недовольны отменой стимулирующих выплат

В зале местного дома культуры практически нет свободных мест. В руках собравшихся плакаты. Сотрудники городской больницы требуют сохранить надбавку к зарплате за стаж. Большинство посвятили медицине ни один десяток лет.

Елена САЛЬНИКОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА БОЛЬНИЦЫ Г. БЕРЁЗОВСКИЙ

«Мы все отработали здесь от 10 до 40 лет. Мы каждый день ходим на работу. Мы каждый день выполняем свою должностную инструкцию честно, никого не обманывая, помогаем людям. И мы работаем не 36 часов в неделю, как это положено, мы работает 96 часов в неделю, и на это руководство не смотрит».

О понижении стимулирующей части медики узнали весной этого года. Однако через некоторое время приказ об этом был признан незаконным и отменен.



Лидия КУЗНЕЦОВА

ЗАВЕДУЮЩАЯ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ БОЛЬНИЦЫ Г. БЕРЁЗОВСКИЙ

«Мы посчитали, что будем получать на семь тысяч меньше. У акушерок и медсестер где-то на четыре тысячи меньше. Для нас это немаловажная сумма».

На протяжении последних лет городская больница Березовского работала в убыток. Как следствие, накопились многомилионные долги. Расплатиться за которые, по словам собравшихся, решено было за счёт зарплаты сотрудников медицинского учреждения.

Александр БРЕЖНЕВ

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Все заработанное вашей больницы уходит на фонд оплат труда. И даже не хватает, поэтому была, скажем так, неудачная попытка уменьшить за счет стажевых надбавок, но, как я понял, это отменено».

Как выход из ситуации — сами медики предлагают пересмотреть тарифы на оказание медицинских услуг и увеличить количество платных. Также объединить все отделения в одном здании, которые на сегодняшний день разбросаны по всему городу.