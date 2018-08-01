Пилотный проект «Готов к спасению жизни» стартует в Кузбассе

Сегодня в главном управлении МЧС России по Кемеровской области прошло совещание рабочей группы.

Знак «Готов к спасению жизни» — аналог значка ГТО, только вместо спортивных нормативов, участникам необходимо показать знания первой медицинской помощи и самоспасения. Идея проекта была предложена Ольгой Окунёвой- заместителем председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей . Основная цель — дать детям и взрослым важные знания и навыки спасения в чрезвычайных ситуациях.

Денис РАДИН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА КЕМЕРОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСКС

«Обучать будут. У нас есть два варианта:дополнительное образование преподавателям ОБЖ и обученные добровольцы спасатели, которые так же могут обучать».

Знак «Готов к спасению жизни» обеспечит дополнительный балл к поступлению в ВУЗ. Как школьникам придётся сдавать теоретическую часть, будет решено позже. Идея единого теста ненадёжна, поэтому департамент образования предложил разработать индивидуальный экзамен. Некоторые участники проекта уже прошли обучение и готовы к первому этапу проверки знаний в любом формате.

Инесса КРЫНЕЦКАЯ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ГУ МЧС РОССИИ ПО КО

«Весной этого года мы обучали социальных работников, потому что это та категория, которая непосредственно сталкивается с теми ситуациями, в которых необходимо оказать первую помощь, то есть это в основном пожилые, маломобильные. Сейчас мы планируем обучать категорию кондукторов и водителей общественного транспорта».

Пилотный проект планируют запустить к началу учебного года. Первоклассники, студенты и все те, кто готов спасать жизни, смогут принять участие. Как будет выглядеть знак, определит народное голосование. Всего же в «Кузбасский центр искусств», где проходил открытый конкурс, поступило около 30 предварительных макетов. Кузбассовцам придётся решить, какие цвета будут доминировать: белый с голубым или жёлтый с оранжевым.