В августе в городах и районах области пройдут встречи с жителями региона 

Встречи проходят по инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. На них представители администрации области обсуждают с кузбассовцами Стратегию- 2035.

Сегодня помощник врио губернатора по социальным вопросам Ирина Фёдорова и и.о. главы Кемеровского района Алексей Фомин встретились с жителями Кемеровского района.

Гражданам рассказали об основных направлениях развития Кемеровской области на 2018-2019 гг. и о том, что предстоит сделать в Кемеровском районе в рамках Стратегии развития Кузбасса.

Участники встречи внесли свои предложения и пожелания в специальную анкету. Лучшие из них войдут в Стратегию- 2035.

Напомним, оставить своё предложение можно онлайн на сайте «Стратегия 2035» и в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Фото: ako.ru